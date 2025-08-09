Tokat'ta Motosiklet Kazası: 2 Ölü

Tokat'ta motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı.
Cengiz Albay yönetimindeki 60 AEH 169 plakalı motosiklet, dün gece, İ.B. idaresindeki B BAL 8 yabancı plakalı otomobille Tokat- Turhal kara yolunda çarpıştı.???????
Kazada, motosiklet sürücüsü ile yolcu Muazzez Albay yaralandı.
Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
