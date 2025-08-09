Tokat\'ta Motosiklet Kazası: İki Ölü

TOKAT'ta otomobilin çarptığı motosikletteki Cengiz Albay (63) ile eşi Muazzez Albay (56), yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı'nda meydana geldi. Cengiz Albay yönetimindeki 60 AEH 169 plakalı motosiklete, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isterken şehir merkezi istikametine seyir halinde olan İ.B. yönetimindeki B-BAL8 yabancı plakalı otomobil, çarptı. Motosiklet yaklaşık 50 metre sürüklenirken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cengiz Albay ile arkasındaki eşi Muazzez Albay, kaldırıldıkları hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.