Tokat'ta Orman Haftası Kutlamaları Kapsamında Vatandaşlara Fidan Dağıtıldı - Son Dakika
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Tokat'ta Orman Haftası Kutlamaları Kapsamında Vatandaşlara Fidan Dağıtıldı

Tokat\'ta Orman Haftası Kutlamaları Kapsamında Vatandaşlara Fidan Dağıtıldı

Tokat'ta Orman İşletme Müdürlüğü önünde düzenlenen etkinlikte, Orman Haftası dolayısıyla vatandaşlara mavi servi, ıhlamur, sedir, badem ve dut türlerinden oluşan 3 bin 800 fidan dağıtıldı. Vali Numan Hatipoğlu da fidan dağıtımına katılarak destek verdi. Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdiği fidan dağıtımı yaklaşık 20 dakikada tamamlandı.

26.03.2024 16:01  Güncelleme: 16:04
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Tokat'ta Orman Haftası dolayısıyla vatandaşlara fidan dağıtıldı.

Orman İşletme Müdürlüğü önünde, vatandaşlara mavi servi, ıhlamur, sedir, badem ve dut türlerinden oluşan 3 bin 800 fidanın dağıtımı yapıldı.

Vali Numan Hatipoğlu da fidan dağıtımına katıldı.

Vatandaşlar fidan dağıtımına yoğun ilgi gösterdi, fidanların dağıtımı yaklaşık 20 dakikada tamamlandı.

Kaynak: AA

Orman İşletme Müdürlüğü, Tokat, Çevre, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta Orman Haftası Kutlamaları Kapsamında Vatandaşlara Fidan Dağıtıldı - Son Dakika

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