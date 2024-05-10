Tokat'ta Otomobil Büyükbaş Hayvana Çarptı: 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Tokat'ta Otomobil Büyükbaş Hayvana Çarptı: 3 Kişi Yaralandı

Tokat\'ta Otomobil Büyükbaş Hayvana Çarptı: 3 Kişi Yaralandı

Tokat-Niksar kara yolu Gökdere mevkisinde meydana gelen kazada, M.Z. idaresindeki otomobil büyükbaş hayvana çarptı. Kazada, otomobilin sürücüsü ile beraberindeki N.Z. ve A.Z. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, hayvanı kontrolsüz yola çıkaran sahibine idari para cezası kesildi.

10.05.2024 23:03
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Tokat'ta, otomobilin büyükbaş hayvana çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.Z. idaresindeki 06 HYU plakalı otomobil, Tokat- Niksar kara yolu Gökdere mevkisinde yoldan geçen büyükbaş hayvana çarptı.

Kazada, hasar gören otomobilin sürücüsü ile beraberindeki N.Z. ve A.Z. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan sahibine, hayvanı kontrolsüz yola çıkardığı için idari para cezası kesildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tokat'ta Otomobil Büyükbaş Hayvana Çarptı: 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta Otomobil Büyükbaş Hayvana Çarptı: 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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