Tokat\'ta Otomobil Devrildi: 3 Yaralı

Tokat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Ş.B. (45) idaresindeki 06 CDH 215 plakalı otomobil, Tokat- Niksar kara yolu Yağmurlu köyü yakınlarında, yol yapımı işaret levhasına çarparak devrildi.
Kazada, sürücü ile B.C. (43) ve K.Ş. (36) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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