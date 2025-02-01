Tokat\'ta Otomobil Devrildi, 3 Yaralı

Tokat'ta otomobilin tarlaya devrilmesi sonuıcu 3 kişi yaralandı.
M.S. (52) idaresindeki 60 AAZ 286 plakalı otomobil, Tokat- Yeşilyurt kara yolu Dodurga köyü yakınlarında kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki H.N. ve E.N. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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