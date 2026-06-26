Tokat'ta otomobil kaza yaptı - Son Dakika
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Tokat'ta otomobil kaza yaptı

26.06.2026 14:16
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Tokat'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil iş yerinin duvarına çarptı. Soruşturma başlatıldı.

TOKAT'ta otomobilin bir iş yerinin duvarına çarptığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Niksar ilçesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde S.B. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, Belediye İş Merkezi'nin girişindeki bir iş yerinin duvarına çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, ihbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. İş yerinde ve otomobilde hasar oluşurken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Fatih YILMAZ/TOKAT,

Kaynak: DHA

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