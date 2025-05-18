Tokat'tın Zile ilçesinde, şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Ramazan A, idaresindeki 05 KH 956 plakalı otomobil, Zile- Çekerek kara yolu Karayün mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Kalas Faris yaralandı.
Yaralılar, Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Tokat'ta Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Yaralı - Son Dakika
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