Tokat\'ta polisler ve lise öğrencileri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi\'ni kutladı

Tokat'ta polisler ve lise öğrencileri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla klip hazırladı.
Tokat Valiliğinin paylaştığı klipte, İl Emniyet Müdürlüğü personeli ile Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri rol aldı.
Şehitlikte çekilen klipte, polisler ve dönemin asker kıyafetini giyen öğrenciler, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.
Arka planda "Hey Onbeşli" türküsünün seslendirildiği klip, "Onbeşliler Diyarı'ndan, şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz" yazısıyla paylaşıldı.
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Karabük'te Bayır Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kumar oynatıldığı tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumarı oynattığı belirlenen S.K. hakkında işlem yaparken, oynayan 2 kişiye toplamda 12 bin 850 lira idari para cezası uyguladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adana'da düzenlenen belediye başkan adayları tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, belediye başkanlarının mezhep, etnik köken ayrımı yapmadan eşit hizmet yaptığını belirtti.
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Hatayspor maçında takımının ilk yarıda kötü bir performans sergilediğini belirterek, enerjilerinin olmadığını ve güçlerinin neredeyse olmadığını söyledi. İkinci yarıda ise biraz daha iyi bir performans gösterdiklerini düşündüğünü ifade etti. Gisdol, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında oyuncularının uzun süredir dinlenemediğini ve milli arayı iyi değerlendireceklerini söyledi.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları protesto edilerek, derhal ateşkes çağrısında bulunuldu. Göstericiler, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ederek soykırım işlediğini belirterek, saldırılarına son vermesi çağrısında bulundu. Ayrıca, Belçika Başbakanı ve diğer liderler İsrail'e verdikleri destek nedeniyle protesto edildi.
Giresunspor, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Şanlıurfaspor'a 6-0 yenildi. Teknik direktörler maç sonrası açıklamalarda bulundu. Giresunspor Teknik Direktörü Serhat Güller, takımın kötü performansını eleştirirken, Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan ise genç oyuncuların çabasını alkışladı ve ligde tutunma adına moral yakaladıklarını belirtti.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, uluslararası toplumun eleştirilerine rağmen Gazze'nin Refah kentine saldırı düzenlemeye kararlı olduklarını söyledi. Netanyahu, savaşın tüm amaçlarına ulaşmadan durdurulmasının İsrail'in savaşı kaybettiği anlamına geleceğini belirtti. Uluslararası toplumdan gelen uyarılara rağmen İsrail'in Refah'a saldırma planı eleştiriler alıyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Konya mitinginde EYT staj ve çıraklık mağdurlarının attığı slogana, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından "Çırağa müjde olmaz, kalfaya ustaya müjde olur." sözüyle karşılık verilmesine tepki gösterdi. CHP lideri Özel, alanda slogan atan EYT mağdurlarının gözaltına alındığını ifade ederek, "Staj mağdurları, çıraklık mağdurları hakkını alana kadar onlarla birlikte mücadele edeceğiz. İki elim yakandadır." dedi.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, Ankara'nın Bala ilçesinde piyasa değeri 28 milyon 750 bin lira olan kaçak tütün ele geçirildi. Operasyon sonucunda H.S. ve N.K. hakkında adli işlemler başlatıldı.
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