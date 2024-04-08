Tokat'ta Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü dolayısıyla polisler klip çekti.
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşılan klipte, gerçek hayat hikayelerinden esinlenerek hazırlanan sahnelerde, bir erkek ve bir kız çocuğunun polislik mesleğine adım atma serüveni anlatılıyor.
Yayınlanan klipte, en büyük hayallerin genellikle çocukluk dönemlerinde başladığına vurgu yapıldı.
Video, kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.
Son Dakika › Güncel › Tokat'ta Polislerin Klip Çektiği Video Viral Oldu - Son Dakika
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