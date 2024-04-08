Tokat'ta Polislerin Klip Çektiği Video Viral Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tokat'ta Polislerin Klip Çektiği Video Viral Oldu

Tokat\'ta Polislerin Klip Çektiği Video Viral Oldu

Tokat'ta Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü dolayısıyla polisler tarafından çekilen klip, sosyal medyada büyük ilgi gördü. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan videoda, bir erkek ve bir kız çocuğunun polislik mesleğine adım atma hikayesi anlatılıyor. Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen video, çocukluk dönemindeki hayallerin önemine vurgu yapıyor.

08.04.2024 17:01  Güncelleme: 17:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü dolayısıyla polisler klip çekti.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşılan klipte, gerçek hayat hikayelerinden esinlenerek hazırlanan sahnelerde, bir erkek ve bir kız çocuğunun polislik mesleğine adım atma serüveni anlatılıyor.

Yayınlanan klipte, en büyük hayallerin genellikle çocukluk dönemlerinde başladığına vurgu yapıldı.

Video, kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Çocukluk, Tokat, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta Polislerin Klip Çektiği Video Viral Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Devrek'te Ramazan Bayramı Alışverişi Hareketli
    17:52 Devrek'te Ramazan Bayramı Alışverişi Hareketli

    Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala ilçede alışveriş hareketliliği yaşanıyor. Devrek pazarında vatandaşlar bayram alışverişi için birbirleriyle yarış ediyor. Özellikle şekerleme ve tatlı çeşitlerine yoğun ilgi gösteriliyor. Esnaf, bayram nedeniyle ilçede ciddi bir nüfus artışı olduğunu ve fiyatların normal olduğunu belirtiyor.

  • Niğde'de Patates Deposu Yapımında Göçük: 2 Ölü, 4 Yaralı
    17:51 Niğde'de Patates Deposu Yapımında Göçük: 2 Ölü, 4 Yaralı

    Niğde'de Çarıklı köyünde patates deposu yapımı sırasında meydana gelen göçük sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. İşçiler göçüğün oluşturduğu basınçla dışarı fırladı. Olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Vali Cahit Çelik, olay yerinde incelemelerde bulundu ve adli bir sürecin olacağını belirtti.

  • İYİ Parti'de Kurultay Kararı: Meral Akşener Aday Olmayacak
    17:47 İYİ Parti'de Kurultay Kararı: Meral Akşener Aday Olmayacak

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimler sonrası olağanüstü seçimli kurultayda aday olmayacağını duyurdu. Kurultayda Günay Kodaz, Mehmet Tolga Akalın, Koray Aydın ve Müsavat Dervişoğlu'nun genel başkanlık yarışında yer alacakları bildirildi. Ayrıca, partiden ayrılan Yavuz Ağıralioğlu'nu geri döndürmek için çaba harcandığı ortaya çıktı. İyi Parti, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde oy kaybı yaşayarak 6'ncı parti konumuna geriledi.


16:47 YSK, Hatay dahil 3 ilde seçim yenileme taleplerini reddetti YSK, Hatay dahil 3 ilde seçim yenileme taleplerini reddetti
16:28 TFF Eski Disiplin Kurulu Başkanı, Fenerbahçe’nin Süper Kupa durumu ve bekleyen süreci değerlendirdi TFF Eski Disiplin Kurulu Başkanı, Fenerbahçe'nin Süper Kupa durumu ve bekleyen süreci değerlendirdi
15:49 CHP lideri Özel’in gönlünde cumhurbaşkanı adaylığı için 2 isim yatıyor CHP lideri Özel'in gönlünde cumhurbaşkanı adaylığı için 2 isim yatıyor
15:02 Süper Lig kulüpleri, TFF’nin olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için imza topluyor Süper Lig kulüpleri, TFF'nin olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için imza topluyor
11:21 Meral Akşener bırakıyor İYİ Parti’de genel başkanlık koltuğuna talip 4 isim var Meral Akşener bırakıyor! İYİ Parti'de genel başkanlık koltuğuna talip 4 isim var
15:30 Estetiğin dozunu kaçıran Çağla Şıkel’in son hali alay konusu oldu Estetiğin dozunu kaçıran Çağla Şıkel'in son hali alay konusu oldu
14:50 Kurtlar Vadisi’nin Süleyman Çakır’ı ölümünün 20. yılında anıldı Oktay Kaynarca’dan taziye mesajı geldi Kurtlar Vadisi'nin Süleyman Çakır'ı ölümünün 20. yılında anıldı! Oktay Kaynarca'dan taziye mesajı geldi
14:33 31 Mart sonrası ilk kayyum CHP’nin kazandığı ilçeyi vali yardımcısı yönetecek 31 Mart sonrası ilk kayyum! CHP'nin kazandığı ilçeyi vali yardımcısı yönetecek
14:05 Televizyona yansımayan o an Takım arkadaşları, Kerem Aktürkoğlu’nun sözünü yerde bıraktı Televizyona yansımayan o an! Takım arkadaşları, Kerem Aktürkoğlu'nun sözünü yerde bıraktı
12:44 2 yıl sonra itiraf geldi Yılmaz Erdoğan, 25 yaş küçük Cansu Taşkın’la aşk yaşıyor 2 yıl sonra itiraf geldi! Yılmaz Erdoğan, 25 yaş küçük Cansu Taşkın'la aşk yaşıyor
12:43 Kişisel eşyalarını toplatan Akşener, makam odasını boşalttırdı Kişisel eşyalarını toplatan Akşener, makam odasını boşalttırdı
12:38 İETT otobüsü duraktaki diğer otobüslere çarptı İETT otobüsü duraktaki diğer otobüslere çarptı
12:05 Ece Seçkin’den “Külotla sahneye çıkmasınlar“ diyen İzzet Yıldızhan’ın tekne videosuna tepki Ece Seçkin'den "Külotla sahneye çıkmasınlar" diyen İzzet Yıldızhan'ın tekne videosuna tepki
10:41 CHP lideri Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili ezber bozan sözler CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili ezber bozan sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2024 17:54:19. #1.13#
SON DAKİKA: Tokat'ta Polislerin Klip Çektiği Video Viral Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement