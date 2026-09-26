Tokat'ta şap hastalığına karşı kent genelindeki hayvan pazarları kapatıldı

Tokat'ta şap hastalığına karşı kent genelindeki hayvan pazarları kapatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çevre illerde görülen şap hastalığı nedeniyle Tokat'ta tedbir amacıyla hayvan pazarları kapatıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kararıyla kent genelindeki pazarlar kapatılırken, il genelinde şap hastalığına yönelik gerekli önlemlerin alındığı bildirildi.
Çevre illerde görülen şap hastalığı nedeniyle Tokat'ta tedbir amacıyla hayvan pazarları kapatıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kent genelindeki hayvan pazarlarının tedbir amacıyla kapatılmasına kara verildi.
İl genelinde şap hastalığıyla ilgili gerekli önlemlerin alındığı bildirildi.
Kaynak: AA
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