Tokat'ta Sel Faciası: 10 Bin Vatandaş Etkilendi - Son Dakika
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Tokat'ta Sel Faciası: 10 Bin Vatandaş Etkilendi

Tokat\'ta Sel Faciası: 10 Bin Vatandaş Etkilendi
04.06.2026 13:54
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Tokat'taki yağışlar sonrası 10 bin kişinin etkilendiğini belirtti.

TOKAT'a gelen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kentte son dönem görülen yağışlardan yaklaşık 10 bin vatandaşın etkilendiğini belirterek, "Bir haftadır aranan Oğuz Kale kardeşimizin cansız bedenine ulaşıldı. İlker Parlak ile ilgili arama çalışmalarımız ise devam ediyor. İnşallah onu da bulmayı ümit ediyoruz" diye konuştu. Bakan Çiftçi, afet açısından, risk azaltma çalışmalarının çok önemli olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çifti, Tokat Valiliği'ni ziyaret ederek Vali Abdullah Köklü ile bir araya geldi. Ziyaretin ardından açıklama yapan Bakan Çiftçi, kentteki yoğun yağışlar nedeniyle yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Tokat'ta son 15 günde yağışlardan sonra yapılanları değerlendiren Bakan Çiftçi, "Başta Tokat Valiliğimiz olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşlarımıza, belediyelerimize ve AFAD teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten afet açısından yapılan çalışmalar çok önemli ve örnek teşkil edecek bir risk azaltma çalışması oldu" diye konuştu.

Yağışlar sırasında 4 kişinin sel sularına kapıldığını 2'sinin kurtarıldığını belirten Bakan Çiftçi, "Bir haftadır aranan vatandaşlarımızdan Oğuz Kale kardeşimizin cansız bedenine ekiplerimiz tarafından ulaşıldı. İlker Parlak ile ilgili arama çalışmalarımız ise devam ediyor. İnşallah onu da kısa süre içerisinde bulmayı ümit ediyoruz" dedi.

Bakan Çiftçi, aramalarda 161 personelin görev aldığını, 8 bot ve 6 dron kullanıldığını ifade ederek, yoğun çalışma yürüten görevlilere teşekkür etti.

'ÖRNEK ÇALIŞMA'

Risk azaltma çalışmalarında yaklaşık 2 bin personelin görev yaptığını belirten Bakan Çiftçi, "Onlarca aracımızla çok örnek bir çalışma yürütüldü. Başta Tokat Valimiz olmak üzere AFAD, Devlet Su İşleri teşkilatımız ve diğer kurumlarımız yoğun emek ortaya koydu. Milletvekillerimiz süreci yakından takip etti. Bütün kamu kurum ve kuruluşlarımız ellerinden gelen desteği verdiler. Alınan tedbirler ve yapılan risk azaltma çalışmaları neticesinde süreci daha büyük olumsuzluklarla karşılaşmadan suhuletle atlatmış olduk" diye konuştu.

Risk azaltma çalışmalarının önemine dikkat çeken Bakan Çiftçi, "Afet öncesinde risk azaltma amacıyla yapılan 1 liralık çalışma ve harcama, afet sonrasında yapılacak 7 ila 15 liralık harcamaya tekabül ediyor. Usul ekonomisi açısından da son derece kıymetli" dedi.

11 KÖY VE MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Yağışlardan yaklaşık 10 bin vatandaşın etkilendiğini belirten Bakan Çiftçi, "Bu süreçte 11 köy ve mahallemizi tamamen ya da kısmen tahliye etmiş olduk. Yaklaşık 10 bin vatandaşımız bu durumdan etkilendi. Ancak devletimiz güçlüdür. Milletimizle el ele vererek büyük afetlerin üstesinden gelmiş bir ülkeyiz. Bunların da altından kalkabilecek kapasiteye sahibiz" dedi.

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanı, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güncel, Tokat, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta Sel Faciası: 10 Bin Vatandaş Etkilendi - Son Dakika

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