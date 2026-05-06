Tokat'ta Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca Erbaa ilçesinde silah ticareti ve kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Ekiplerin 17 farklı adrese düzenlediği operasyonda, 11 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız kurusıkı tabanca, 13 ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait kartuş ve fişekler ele geçirildi.

Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 13'ü jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 4 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.