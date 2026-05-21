Tokat\'ta Tahliyeler ve Taşkın Önlemleri

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Tokat'ın Turhal ilçesindeki Almus Barajı'nın maksimum doluluk oranına ulaşmasıyla oluşan taşkın riskini yerinde incelemek üzere kente geldi. Başkan Pehlivan, Tokat AFAD İl Müdürlüğü'nde koordinasyon toplantısına katıldı. Toplantıya Tokat Valisi Abdullah Köklü, DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta ve İl protokolü katıldı. Toplantı sonrası açıklama yapan AFAD Başkanı Pehlivan, "Biraz önce güncel rakamlar arkadaşlar ifade ettiler. 4 binin üzerinde hanenin tahliyesi gerçekleştirildi. Yaklaşık 15 bin vatandaşımızın bu anlamda güvenlik bölgelere alınması ki bu konuda vatandaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Anlayış gösterdiler. Bu risk yönetiminde, afet yönetiminde kamu birimlerimize sorumlu birimlerimizle iş birliği yaptılar ve gene onlara teşekkür ediyoruz. Biz kamu misafirhanelerini Sayın Valimizin talimatlarıyla açmıştık. Orada bine yakın vatandaşımızı misafir ettik ama kalanı ağırlıklı olarak kendi akrabalarını yakınların yerinde kaldılar. İnşallah normale döndüğünde süreç hepsi evlerine dönecekler. Esnaflarımız, sağ olsunlar onlar da bu tedbir çalışmalar ortak oldular. Dükkanlarına boşaltanlar oldu. Yine dükkanların önünde tahkimatlar oluşturuldu. Sular çekildiğinde inşallah esnaflarımıza yine normale dönecekler. Bu süreçte tarım arazileri ile ilgili tespitler yapılıyor. Evlerle ilgili hasar, zarar tespitleri yine tarım alanlarında Tarım İl Müdürlüğümüz, evlerde defterdarlık. Hasar tespiti de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılıyor. Dün itibariyle 2 bin 58 personel bu günler boyunca vazife gördü ve 530 araç yaklaşık 550 yakın araç burada araçlar içerisinde iş makineleri var. Dalgıç pompalar, motopomp, dronlar, botlarımız ve benzeri araç gereç burada görev aldı, süreci takip ediyoruz. Bir yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava tahminleri alınıyor. Bir yandan DSİ genel Müdürlüğümüzün yine barajların durumuyla ilgili anlık bilgi paylaşımları söz konusu. Dikkatli bir şekilde takibe devam edeceğiz inşallah Tokat'ımızda ve ilçelerimizde bu süreç içerisinde herhangi bir can kaybımız olmadı, yaralanmamız olmadı. Süreci sonuna kadar inşallah olmaması için her türlü tedbiri alacağımızı ifade ediyorum" dedi.