Tokat\'ta Tarihi Eser Operasyonunda 8 Kişi Gözaltına Alındı

Ali Babacan Zonguldak'ta basın mensuplarıyla buluştu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Zonguldak'ta yerel seçim çalışmaları kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Babacan, maden kazalarının azalması için iyi tedbirler alınması ve tarafsız denetim yapılmasının önemine vurgu yaptı. Ayrıca hükümetin ekonomi ve dış politikasına yönelik eleştirilerde bulundu ve yerel yönetimlere büyük işler düştüğünü belirtti.