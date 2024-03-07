Tokat\'ta Tarihi Eser Operasyonunda 8 Kişi Gözaltına Alındı

Tokat'ta jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları ihbar üzerine düzenledikleri operasyonda, tarihi eser olduğu sanılan 51 sikke ele geçirdi.
Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Zonguldak'ta yerel seçim çalışmaları kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Babacan, maden kazalarının azalması için iyi tedbirler alınması ve tarafsız denetim yapılmasının önemine vurgu yaptı. Ayrıca hükümetin ekonomi ve dış politikasına yönelik eleştirilerde bulundu ve yerel yönetimlere büyük işler düştüğünü belirtti.
İstanbul merkezli 13 ilde yürütülen sahte 'denklik belgesi' ile ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 30 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, hileli denklik belgesiyle üniversitelerin tıp, hukuk, eczacılık gibi bölümlerine yerleşmekle suçlanıyor. Aralarında bir holdingin Yönetim Kurulu Başkanı, avukat, diş hekimi asistanı ve sigortacının da bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı.
Eyüpsultan'da kullandığı ATV motorun arızalanması sonucu yol kenarında beklerken meydana gelen kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı'ya çarpan Porsche'nin son hali kazanın boyutunu gözler önüne serdi. Otomobilin hava yastıklarının patladığı, sağ ön tekerleğinin koptuğu ve kullanılamaz hale geldiği, Acı'nın kullandığı ATV'nin de dağıldığı görüldü. Kazadan sonra kaçan Porsche sürücüsü ve annesine kırmızı bülten talebi için dosya gönderildi.
Bolu Valisi Erkan Kılıç, 2024'ün ilk 2 ayında DEAŞ, FETÖ ve PKK-KCK terör örgütleriyle bağlantısı olduğu tespit edilen 21 kişiye işlem yapıldığını açıkladı. Vali Kılıç, ayrıca uyuşturucu, kaçakçılık ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelede elde edilen sonuçları da paylaştı.
Kırıkkale Belediyesi, hamilelik ve doğum sonrası 3 aylık süreçte kadınlardan toplu taşımada ücret alınmayacağını duyurdu. Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında anne adaylarına ücretsiz ulaşım imkanı sunulacağını belirtti. Anne adayları, kayıt yaptırdıktan sonra ücretsiz ulaşım kartı çıkarabilecek.
Milli Savunma Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınları Günü dolayısıyla askeri müzelerin kadınlara ücretsiz olacağını duyurdu. İstanbul Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi, İstanbul Deniz Müzesi, İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi, Ankara Hava Kuvvetleri Müzesi, İzmit Müze Gemiler, İzmir Müze Gemiler, Çanakkale Deniz Müzesi, İskenderun Deniz Müzesi ve Mersin Deniz Müzesi'ni 8 Mart'ta kadınlar ücretsiz gezebilecek.
Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, kırmızı-beyaz et, süt-süt ürünleri, bakliyat ve meyve-sebze gibi temel gıda maddelerine uygulanan sistematik fiyat artışlarına karşı tedbir alınması gerektiğini belirterek, spekülatörlere karşı daha sert önlemler alınması çağrısında bulundu. Dönmez, ayrıca gıda üreten işletmelerin daha sıkı denetlenmesi gerektiğini ve hijyen kurallarına uymayan işletmelerin önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı.
Yerel seçim çalışmaları kapsamında Elazığ'da düzenlenen mitinge katılan eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşıladı. Ağar'ın oğlu Tolga Ağar, bu anı sosyal medya hesabından paylaştı.
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