Tokat'ta Tarihi Eser Operasyonunda 8 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Tokat'ta Tarihi Eser Operasyonunda 8 Kişi Gözaltına Alındı

Tokat\'ta Tarihi Eser Operasyonunda 8 Kişi Gözaltına Alındı

Tokat'ta jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, tarihi eser olduğu sanılan 51 sikke ele geçirildi. Operasyon sonucunda 8 kişi gözaltına alındı.

07.03.2024 13:39
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Tokat'ta jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları ihbar üzerine düzenledikleri operasyonda, tarihi eser olduğu sanılan 51 sikke ele geçirdi.

Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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