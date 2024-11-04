Tokat'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

Tokat'taki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.
M.B. (24) idaresindeki 48 ACT 408 plakalı otomobil, Tokat- Sivas kara yolu İhsaniye köyü yakınlarında kontrolden çıkarak tarlaya girdi.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan H.B. (28) yaralandı.
H.C. (38) yönetimindeki 60 ADD 721 plakalı otomobil, Tokat-Sivas kara yolu Gökçeli köyü yakınlarında bariyerlere çarptı.
Kazada, otomobilde bulunan S.C. (37) yaralandı.
Her iki kazada yaralananlar ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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