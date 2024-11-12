Tokat\'ta Trafik Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

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Tokat'ın Turhal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Emre Ayten (19), yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Devran Maviş (19) idaresindeki 60 AN 009 plakalı otomobil, 6 Kasım'da Tokat-Turhal kara yolu Şenyurt beldesi yakınlarında, Cafer Cenikli (54) yönetimindeki 60 AB 829 plakalı traktörle çarpışmıştı.

Kazada, sürücü Maviş ile otomobildeki 4 kişi yaralanmıştı.

Yaralılar, ambulanslarla Turhal ve Tokat'taki hastanelere kaldırılmıştı.