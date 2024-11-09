Tokat'ın Turhal ilçesinde trafo duvarına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mert Akbaş idaresindeki 60 EE 343 plakalı otomobil, Cumhuriyet Caddesi'nde trafo binasına çarptı.
Ağır yaralanan sürücü, ambulansla kaldırıldığı Turhal Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Tokat'ta Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?