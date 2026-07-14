Tokat'ın Turhal ilçesinde dereye devrilen traktör sürücüsü hayatını kaybetti.
Satılmış Gençgül (58) idaresindeki 60 AF 245 plakalı traktör, Derbentçi köyü Çomakkaya mevkisinde kontrolden çıkarak dereye devrildi.
Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Gençgül'ün cenazesi yapılan çalışmanın ardından Turhal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Tokat'ta Traktör Dereye Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?