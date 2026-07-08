Tokat'ta traktörden düşen 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Çördük köyünde traktör kullanan H.Ş'nin (58) kucağındaki 5 yaşındaki torunu Abdullah Ş. dengesini kaybederek düştü.
Traktörün çarpması sonucu ağır yaralanan çocuk, ihbar üzerine gelen ambulansla kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Tokat'ta Traktörden Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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