Tokat\'ta Türk Mutfağı Haftası kapsamında 40 çeşit yöresel yemek tanıtıldı

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Tokat'ta Türk Mutfağı Haftası kapsamında, 40 çeşit yöresel yemek yapılarak tanıtıldı.

Osman Paşa Konağı'nda hafta dolayısıyla düzenlenen programda yöresel lezzetler hazırlandı.

Başta Tokat kebabı, bat, sarma, pehlili pilav olmak üzere 40 çeşit yöresel yemek protokol üyeleri ve vatandaşların beğenisine sunuldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdi Dölek, AA muhabirine, Türk Mutfağı Haftası'nı Tokat mutfağı ile kutladıklarını söyledi.

Tokat'ın mutfağının zengin olduğunu belirten Dölek, "Tokat'ın tarihi eskilere dayanıyor. Bu eski geçmişini bütün yemeklere yansıtan bir şehir. Tokat'ın yiyecekleri yerli ürünlerden yapılıyor. Yöresel ürünleri mutfağında kullanmış olması da Türk mutfağı açısından oldukça değerli. Bunu gelecek kuşaklara taşımamız açısından bu yemekleri yapmak ve tekrarlamak çok önemli." dedi.

Programa, Tokat Vali Vekili Osman Sarı, Vali Yardımcısı Harun Kazez, Tokat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kıymet Boztaş, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.