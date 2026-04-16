Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklandı

16.04.2026 17:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheliden biri tutuklandı, ele geçirilen maddeler:

TOKAT'ta polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Nisan'da kent merkezinde uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen 2 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin üzerinde ekiplerin aramasında 0,36 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 2,72 gram esrar ve 250 içimlik peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, uyuşturucuyu temin ettiği belirlenen N.A.'nın ikametine operasyon düzenledi. Adreste ekiplerin aramasında 28 sentetik hap ele geçirildi. N.A. ile birlikte S.P. ve M.E. 'Uyuşturucu madde imalatı ve ticareti' suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.E. savcılık talimatıyla, S.P. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. N.A. ise 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/ TOKAT,

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Tokat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 17:14:43. #.0.4#
SON DAKİKA: Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.