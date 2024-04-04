Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişiden 1'i Tutuklandı - Son Dakika
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Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişiden 1'i Tutuklandı

Tokat\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişiden 1\'i Tutuklandı

Tokat'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 100 gram sentetik uyuşturucu, 274 sentetik ecza hap ve 16,65 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden M.A.E tutuklandı, M.Ö. ve C.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

04.04.2024 13:15  Güncelleme: 13:16
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Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 100 gram sentetik uyuşturucu, 274 sentetik ecza hap, 16,65 gram kubar esrar ele geçirdi.

Operasyonda bu suç unsurlarına ilişkin M.Ö, C.G. ve M.A.E gözaltına alındı.

Emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

M.A.E, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, M.Ö. ve C.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Tokat, Güvenlik, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişiden 1'i Tutuklandı - Son Dakika

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