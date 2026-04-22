Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı

22.04.2026 09:42
Turhal ve Yeşilyurt'ta düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı, çeşitli uyuşturucular ele geçirildi.

Tokat'ın Turhal ve Yeşilyurt ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, Turhal ve Yeşilyurt ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edildi.

Jandarma ekiplerince belirlenen zanlıların evlerinde yapılan aramada 115 gram eroin, 105 gram haşhaş tohumu ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda F.S, A.D, A.A, G.Ş, A.H, Y.K, M.M. ve B.H. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
