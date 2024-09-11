Tokat\'ta Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Tutuklandı

Tokat'taki düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde getireceği tespit edilen M.A'yı gözaltına aldı.
Zanlının çantasında yapılan aramada 1 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan polis, il merkezinde çantasında 20 sentetik ecza hapı bulduğu M.D'yi de gözaltına aldı.
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