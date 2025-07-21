Tokat'ın Pazar ilçesinde çıkan yangında, 1 ev ile 2 ahır kullanılamaz hale geldi.
Çayköy'de Aslan Candan'a ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, binanın bitişiğindeki 2 ahıra da sıçradı.
Yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye haber verdi.
Pazar Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü personelinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında, ev ve 2 ahır kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Tokat'ta Yangın: 1 Ev ve 2 Ahır Yandı - Son Dakika
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