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Tokat'ta Yarıyıl Tatili Başladı, Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor - Son Dakika
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Tokat'ta Yarıyıl Tatili Başladı, Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte kar yağışı etkisini sürdürüyor. İlçe merkezinde 5 santimetreye ulaşan kar yağışı, Başçiftlik Kayak Merkezinde 20 santimetreye kadar ulaştı. Kar yağışının istenilen düzeye ulaşması halinde Kayak Merkezi hizmete girecek. Karayolları ekipleri ve belediye ekipleri kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Tokat\'ta Yarıyıl Tatili Başladı, Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor
22.01.2024 - 14:59,
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Tokat'ta yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte kar yağışı yüksek kesimlerinde etkili olmaya devam ediyor.

Tokat'ın Başçiftlik ilçesi kar yağışı sonrası beyaza büründü.

İlçe merkezinde 5 santimetreye ulaşan kar yağışı, Başçiftlik Kayak Merkezinde 20 santimetreye kadar ulaştı.

Kayak Merkezinde kar yağışının istenilen düzeye ulaşması halinde hizmete girmesi bekleniyor.

Kar yağışının ardından karayolları ekipleri kar temizleme çalışmaları yürütüyor.

İlçe merkezinde belediye ekipleri iş makinalarıyla kar temizleme çalışmaları yaptı. Özel İdare ekipleri ise köy yollarının açık kalması için mesai yapıyor.

Kaynak: AA
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