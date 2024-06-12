Tokat\'ta Yunus Emre İlkokulu Öğrencileri TOGÜ Ziraat Fakültesini Ziyaret Etti

Tokat'ta Yunus Emre İlkokulu öğrencileri, Gaizosmanpaşa Üniveritesi (TOGÜ) Ziraat Fakültesini ziyaret etti.
TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, Yunus Emre İlkokulu öğrencilerinin sınıf öğretmenleri Filiz Canbay Konuk eşliğindeki ziyarette Şehit Ferhat Koç Konferans Salonu'nda Dekan Prof. Dr. Rüstem Cangi, fakülteleri hakkında bilgi verdi.
Ardından Doç. Dr. Turgut Atay tarafından öğrencilere hayvanlar tanıtıldı, böcekler hakkında bilgi aktarıldı.
Bitki Koruma Bölümü entomoloji laboratuvarını da ziyaret ederek böcekleri mikroskop altında yakından görme fırsatı bulan öğrenciler, Doç. Dr. Yasin Bedrettin Karan eşliğinde tarla bitkileri bölümüne ait doku kültürü laboratuvarını da gezdi.
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