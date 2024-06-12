Tokat'ta Yunus Emre İlkokulu Öğrencileri TOGÜ Ziraat Fakültesini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Tokat'ta Yunus Emre İlkokulu Öğrencileri TOGÜ Ziraat Fakültesini Ziyaret Etti

Tokat\'ta Yunus Emre İlkokulu Öğrencileri TOGÜ Ziraat Fakültesini Ziyaret Etti

Tokat'ta bulunan Yunus Emre İlkokulu öğrencileri, Gaizosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Ziraat Fakültesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında öğrencilere fakülte hakkında bilgi verildi ve hayvanlar ile böcekler hakkında bilgi aktarıldı. Ayrıca öğrenciler, böcekleri mikroskop altında inceleme fırsatı buldu ve tarla bitkileri bölümüne ait doku kültürü laboratuvarını gezdi.

12.06.2024 17:28
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Tokat'ta Yunus Emre İlkokulu öğrencileri, Gaizosmanpaşa Üniveritesi (TOGÜ) Ziraat Fakültesini ziyaret etti.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, Yunus Emre İlkokulu öğrencilerinin sınıf öğretmenleri Filiz Canbay Konuk eşliğindeki ziyarette Şehit Ferhat Koç Konferans Salonu'nda Dekan Prof. Dr. Rüstem Cangi, fakülteleri hakkında bilgi verdi.

Ardından Doç. Dr. Turgut Atay tarafından öğrencilere hayvanlar tanıtıldı, böcekler hakkında bilgi aktarıldı.

Bitki Koruma Bölümü entomoloji laboratuvarını da ziyaret ederek böcekleri mikroskop altında yakından görme fırsatı bulan öğrenciler, Doç. Dr. Yasin Bedrettin Karan eşliğinde tarla bitkileri bölümüne ait doku kültürü laboratuvarını da gezdi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Tokat'ta Yunus Emre İlkokulu Öğrencileri TOGÜ Ziraat Fakültesini Ziyaret Etti - Son Dakika
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