Tokat Üniversitesi'nde Eczane Portalı
08.04.2026 15:32
TOGÜ, eczane portalı ile hastaların ilaç temin süreçlerini hızlandırmayı ve sorunları azaltmayı hedefliyor.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) eczane portalı hayata geçirildi.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından geliştirilen eczane portalı yazılımı hayata geçirildi. YÖK 2030 vizyonu doğrultusunda ve Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ın destekleriyle Dijital Sağlık Koordinatörlüğü tarafından yürütülen bu çalışma sayesinde, hastaların reçeteleriyle eczanelerde karşılaştığı sorunlara hızlı, etkin ve kalıcı çözümler sunulması hedefleniyor.

Projeyle birlikte, taburculuk işlemlerinin tamamlanmaması, eksik tanı girişleri veya sistemsel aksaklıklar nedeniyle ilaçlarını temin edemeyen hastaların hastane ile eczane arasında tekrar gidip gelmelerinin önüne geçiliyor. Bu sayede hasta mağduriyetinin önemli ölçüde azaltılması amaçlanıyor.

Geliştirilen portal aracılığıyla eczacılar, karşılaştıkları sorunları anında dijital ortamda hastaneye iletebiliyor. Dijital Sağlık Koordinatörlüğü ve ilgili birimler, iletilen talepleri hızlıca değerlendirerek gerekli düzenlemeleri gerçekleştiriyor ve süreci etkin biçimde yönetiyor.

Yeni sistemle birlikte hastaların ilaç temin süreçleri hız kazanırken, eczacıların iş yükü de önemli ölçüde azalıyor. Zaman kaybının önlenmesiyle birlikte sağlık hizmetlerinde kalite ve verimlilik artıyor.

Uygulama kapsamında hastaların eczanelerde yaşadığı mağduriyetler giderilmekte, hastane-eczane iletişimi dijital ortamda hızlandırılmakta, reçete ve rapor süreçleri daha güvenli ve etkin hale getirilmekte ve zaman kaybı önlenerek sağlık hizmetlerinde kalite artırılmaktadır.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, projenin geliştirilmesinde katkıları bulunan Tokat Eczacılar Odası Başkanı Tamer Tekeli ve Genel Sekreter Emrah Karabulut'a, TOGÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Eyüp Çağatay Zengin'e, Başmüdür Seyfullah Alpay'a, Dijital Sağlık Koordinatörü öğretim görevlisi Yunus Aydoğan'a ve koordinatörlük personeline teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA

Ayhan Bora Kaplan: Dijital materyallere ulaşmadan savunma yapmayacağım Ayhan Bora Kaplan: Dijital materyallere ulaşmadan savunma yapmayacağım
229 kilometre hızla çarparak Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücüye 21 yıl hapis cezası Son sözü bu oldu 229 kilometre hızla çarparak Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücüye 21 yıl hapis cezası! Son sözü bu oldu
Manisa FK’den play-off yolunda kritik galibiyet Manisa FK'den play-off yolunda kritik galibiyet
Uğurcan Çakır’dan Galatasaray taraftarına üçlü Uğurcan Çakır'dan Galatasaray taraftarına üçlü
“İran bu gece yok olacak“ diyen Trump’tan yeni açıklama "İran bu gece yok olacak" diyen Trump'tan yeni açıklama
İmamoğlu’nu gözden mi çıkardı Özel’den parti grubuna damga vuran rest İmamoğlu'nu gözden mi çıkardı? Özel'den parti grubuna damga vuran rest

16:39
İsrail, Lübnan’ı vuruyor: Bölgeden gelen görüntüler dehşete düşürdü
İsrail, Lübnan'ı vuruyor: Bölgeden gelen görüntüler dehşete düşürdü
16:04
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi! O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
15:57
Konsolosluktaki çatışmayı telefonla kaydederken alaycı ifadeler kullandılar 8 kişi gözaltında
Konsolosluktaki çatışmayı telefonla kaydederken alaycı ifadeler kullandılar! 8 kişi gözaltında
14:54
Terörsüz Türkiye yasasında son durum Erdoğan ile istişare edildi, net taslak haftaya
Terörsüz Türkiye yasasında son durum! Erdoğan ile istişare edildi, net taslak haftaya
14:53
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu 10 dakikada tam 100 saldırı
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu! 10 dakikada tam 100 saldırı
14:38
Trump: İran’a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız
Trump: İran'a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız
