Tokat Valiliği okullarda tedbirlerin artırıldığını duyurdu, servisler denetleniyor

Tokat İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesindeki okullarda meydana gelebilecek olayları önlemek, öğrencilerin güvenliğini ve eğitim ortamının huzur içinde devamını sağlamak amacıyla okul güvenliği tedbirlerini aralıksız sürdürüyor.

Tokat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu kapsamda, başta lise ve ortaokullar olmak üzere tüm okullarda eğitim öğretim saatleri öncesinde ve sonrasında güvenlik tedbirleri artırıldı.

Jandarma devriyeleri tarafından okul çevreleri ve metruk binalarda kontroller gerçekleştiriliyor, trafik timlerince öğrenci servis araçlarına yönelik denetimler yapılıyor.

Ayrıca öğrencilere yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri de yürütülüyor. Tokat İl Jandarma Komutanlığınca öğrencilerin güvenli bir şekilde eğitimlerine devam edebilmeleri amacıyla okul çevrelerindeki güvenlik tedbirleri ve denetimler kararlılıkla sürdürülecek.