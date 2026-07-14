Vali Köklü, 15 Temmuz Anı Merkezi\'ni ziyaret etti

Tokat Valisi Abdullah Köklü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında valilik koordinesinde hazırlanan 15 Temmuz Anı Merkezine ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gökmedrese'de iki gün boyunca vatandaşların ziyaretine açık olacak Anı Merkezinde 15 Temmuz gecesi Türk milletinin yazdığı kahramanlık destanını yansıtan fotoğraf sergisini gezen ve o geceye ait görüntülerden oluşan video gösterimlerini izleyen Vali Köklü, daha sonra 15 Temmuz Anı Defteri'ni imzaladı.

Vali Köklü, anı defterine şu ifadeleri yazdı:

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde, 'İrade bizim zafer bizim' şiarıyla bir kez daha aziz şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle yad ediyorum. 15 Temmuz milletimizin iradesine pranga vurulamayacağını tüm dünyaya ilan ettiği kutlu bir dirilişin adıdır. O gece, milletimiz canı pahasına demokrasisine, devletine ve bağımsızlığına sahip çıkmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi, 'Zaferin adı Türkiye'dir'. Gerçekten de o gece kazanan milletimizin iradesi, devletimizin bekası ve ay yıldızlı bayrağımız olmuştur. Bugün de aynı inanç ve kararlılıkla haykırıyoruz, irade bizim zafer bizim."

Ziyaretin sonunda Köklü, Tokatlı 15 Temmuz şehitleri anısına oluşturulan alana karanfil bırakarak şehitleri rahmet ve minnetle andı.

Ziyarete Belediye Başkan Yardımcısı Recep Bozdemir, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Çetin, 48. Piyade Er Eğitim Alay Komutanı Albay Sebahattin Altınordu da katıldı.