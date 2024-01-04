 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, 2023'e damga vuran fotoğrafları oyladı - Son Dakika
Üye Girişi

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, 2023'e damga vuran fotoğrafları oyladı

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Anadolu Ajansı'nın (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğraf karelerini oyladı. Hatipoğlu, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin çektiği fotoğrafları inceleyerek 5 farklı kategoride oylama yaptı. Vali Hatipoğlu, birbirinden güzel fotoğraflar arasından seçim yapmakta zorlandığını belirtti ve AA'nın yurt içi ve dışında başarılı işlere imza attığını vurguladı.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, 2023\'e damga vuran fotoğrafları oyladı
04.01.2024 - 10:37,  Güncelleme: 10:38
Abone Ol

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğraf karelerini oyladı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Hatipoğlu, 5 kategorideki fotoğraflar arasından oylama yaptı.

Vali Hatipoğlu, "Spor"da Elif Öztürk Özgöncü'nün "Bisikletçiler", "Haber"de Ali Atmaca'nın "İstikbal göklerde", "Çevre-Yaşam" kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Sevginim gücü", "Gazze-Kanıt" kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Tarifsiz", "Deprem-Umut" kategorisinde ise Esra Hacıoğlu Karayaka'nın çektiği "Madenciler" fotoğraflarını tercih etti.

Fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu vurgulayan Hatipoğlu, seçim yapmakta zorlandığını dile getirdi.

Fotoğraf karelerinin o anı yansıttığına işaret eden Hatipoğlu, AA'nın yurt içi ve dışında çok güzel işlere imza attığını kaydetti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Selahattin Hatipoğlu, Tokat Valiliği, Kültür Sanat, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, 2023'e damga vuran fotoğrafları oyladı - Son Dakika


10:32
Herkes dört gözle bekliyordu! İşte Süper Kupa'nın oynanacağı tarih Herkes dört gözle bekliyordu! İşte Süper Kupa'nın oynanacağı tarih
10:04
MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Türkiye'ye yönelik eylem planlayan terörist öldürüldü MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Türkiye'ye yönelik eylem planlayan terörist öldürüldü
09:44
Benzin ve Motorine Zam Geldi Benzin ve Motorine Zam Geldi
09:38
ABD'de bir mahkum, hapis cezasını ertelemeyen hakime saldırdı ABD'de bir mahkum, hapis cezasını ertelemeyen hakime saldırdı
09:28
Demet Akalın ses tellerindeki kist nedeniyle bıçak altına yattı Demet Akalın ses tellerindeki kist nedeniyle bıçak altına yattı
09:10
Ece Ronay'ın iş yerine haciz geldi! Tüm eşyalara kamyonetlerle götürüldü Ece Ronay'ın iş yerine haciz geldi! Tüm eşyalara kamyonetlerle götürüldü
09:09
İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji tarih verdi İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji tarih verdi
08:57
Mossad'a çalışan ajanlar, sağlık kontrolünde görüntülendi Mossad'a çalışan ajanlar, sağlık kontrolünde görüntülendi

Son Dakika
10:32 Herkes dört gözle bekliyordu! İşte Süper Kupa'nın oynanacağı tarih
10:04 MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Türkiye'ye yönelik eylem planlayan terörist öldürüldü
09:44 Benzin ve Motorine Zam Geldi
09:38 ABD'de bir mahkum, hapis cezasını ertelemeyen hakime saldırdı
09:28 Demet Akalın ses tellerindeki kist nedeniyle bıçak altına yattı
09:09 İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji tarih verdi
09:10 Ece Ronay'ın iş yerine haciz geldi! Tüm eşyalara kamyonetlerle götürüldü
08:57 Mossad'a çalışan ajanlar, sağlık kontrolünde görüntülendi
08:45 Belini inceltmek isterken duvarı yamultan Simge alay konusu oldu
08:12 Büyük siber operasyonu! Çocuk tacizi ve yasa dışı bahse bulaşan 45 kişi gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 10:58:01. #1.11#
SON DAKİKA: Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, 2023'e damga vuran fotoğrafları oyladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement