Tokat Yaşayan Miras Festivali Sona Erdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tokat Valiliği ve Belediyesince düzenlenen "Tokat Yaşayan Miras Festivali" Uğur Işılak konseriyle sona erdi.
Festivalin tarihi Sulusokak'taki 3. gününde stantları gezen vatandaşlar, ustalarla sohbet etti.
Yağbasan Medresesi'nde etkinlikler gerçekleştirildi. .
Festival, Uğur Işılak'ın Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda verdiği konserle sona erdi.
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