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Tokat Yeşilyurt'ta Buzlanan Yollarda Kumlama ve Tuzlama Çalışmaları Yapıldı - Son Dakika
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Tokat Yeşilyurt'ta Buzlanan Yollarda Kumlama ve Tuzlama Çalışmaları Yapıldı

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde belediye ekipleri, -13 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı ve etkili olan kar yağışı sonucunda buzlanan yollarda kumlama ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi. Yeşilyurt Belediye ekipleri, ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda buzlanan yolları güvenli hale getirmek için çalışmalarını sürdürdü. Ayrıca, yayaların güvenliği için kaldırımlarda da temizlik yapıldı.

Tokat Yeşilyurt\'ta Buzlanan Yollarda Kumlama ve Tuzlama Çalışmaları Yapıldı
23.01.2024 - 10:45,
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Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde belediye ekipleri buzlanan yollarda kumlama ve tuzlama çalışmaları yaptı.

En düşük hava sıcaklığının -13 derece olarak ölçüldüğü ilçede önceki gün etkili olan kar nedeniyle yollarda buzlanma meydana geldi.

Yeşilyurt Belediye ekipleri ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda buzlanan yollarda kumlama ve tuzlama çalışmalarına başladı.

Yayaların güvenliği için ekipler kaldırımlarda da temizlik yaptı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Tokat Yeşilyurt'ta Buzlanan Yollarda Kumlama ve Tuzlama Çalışmaları Yapıldı - Son Dakika
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