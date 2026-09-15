Tokat Yeşilyurt'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı bilgisi alınan 5 şüpheli, jandarmanın eş zamanlı operasyonuyla gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 5 tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 472 tabanca mermisi, 14 tabanca şarjörü ve 48 av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığınca ilçede 5 şüphelinin silah kaçakçılığı yaptığı bilgisi alındı.
Jandarma ekiplerince, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 472 tabanca mermisi, 14 tabanca şarjörü ve 48 av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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