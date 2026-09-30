Tokat Zile\'de devrilen otomobilde 4 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı

Tokat Zile'de devrilen otomobilde 4 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat'ın Zile ilçesinde Zile-Artova kara yolunda kontrolden çıkan otomobil, Hasanağa köyü yakınlarında devrildi ve araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tokat'ın Zile ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
G.M. (51) idaresindeki 34 JB 4621 plakalı otomobil, Zile- Artova kara yolu Hasanağa köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan H.M. (49), M.M. (61) ve C.M. (59) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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