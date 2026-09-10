Tokayev, TDT İçişleri Bakanlarını Astana'da kabul etti - Son Dakika
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Tokayev, TDT İçişleri Bakanlarını Astana'da kabul etti

Tokayev, TDT İçişleri Bakanlarını Astana\'da kabul etti
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türk Devletleri Teşkilatı İçişleri Bakanlarını Astana'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da kabul etti. Görüşmede Tokayev, teşkilatın Türk devletleri arasındaki dostluğun güçlendirilmesine önemli katkı sağladığını belirtti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) İçişleri Bakanlarını kabul etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, söz konusu bakanlar, TDT İçişleri Bakanları 3. Toplantısı için Astana'da bulunuyor.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Azerbaycan İçişleri Bakanı Vilayat Eyvazov, Kırgızistan İçişleri Bakanı Ulan Niyazbekov, Özbekistan İçişleri Bakanı Aziz Taşpulatov ve Kazakistan İçişleri Bakanı Yerjan Sadenov ile TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ile bir araya geldi.

Tokayev, görüşmede, Türk devletleri arasındaki işbirliğinin her geçen yıl güçlendiğini belirtti.

TDT üyesi ülkeleri, ortak tarihi geçmişin yanı sıra benzer dil ve gelenekler ile ortak çıkarların birbirine bağladığını ifade eden Tokayev, teşkilatın Türk devletleri arasındaki dostluğun güçlendirilmesine önemli katkı sağladığını kaydetti.

Tokayev, "Türk Devletleri Teşkilatı dostluğumuzun güçlendirilmesine büyük katkı sağlıyor. Kazakistan, bu saygın yapı ile kapsamlı işbirliğinin derinleştirilmesine öncelik veriyor. Teşkilat üyesi ülkeler, kolluk kuvvetleri arasındaki işbirliği de dahil olmak üzere çeşitli alanlarda ilişkilerini geliştiriyor. Bu açıdan bakıldığında, içişleri bakanlarının toplantısı özel önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

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Tokayev, dünyada yaşanan kapsamlı değişimlerin ortaya çıkardığı modern tehdit ve sınamalara işaret ederek, "Bu nedenle, tüm ülkeler için yeni fırsatlar ortaya çıkıyor. Refah içinde olan ve ilerleme doğrultusunda ilerleyen ülkeler arasında yer almak istiyorsak kararlı ve hızlı hareket etmeliyiz." diye konuştu.

Tokayev, Kazakistan'da bu amaçla kapsamlı reformların hayata geçirildiğini belirterek ülkede yeni anayasa kapsamında devlet yönetiminde ve güvenlik yapısında yapılan dönüşümlere ilişkin bilgi verdi.

Kazakistan'da güvenlik yapısında dönüşüm

Özellikle küresel ve ulusal tehditlerin kapsamlı analizini yapmak ve ulusal güvenlik alanındaki çalışmaları koordine etmekle görevli yeni bir devlet kurumu olan Güvenlik Konseyi Sekreterliğinin oluşturulduğunu belirten Tokayev, yakın zamanda en üst düzey danışma organı olan Halk Konseyinin de oluşturulacağını aktardı.

Tokayev, "Böylece devlet yönetimi sistemi kapsamlı bir yenilenme sürecinden geçiyor. Büyük ölçekli dönüşümler, kolluk faaliyetleri de dahil olmak üzere tüm alanları kapsayacak." ifadelerini kullandı.

Görüşmenin sonunda Tokayev, TDT ülkelerinin liderlerine selamlarını ileterek dostane ilişkilerin kararlılıkla korunması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tokayev, TDT İçişleri Bakanlarını Astana'da kabul etti - Son Dakika

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