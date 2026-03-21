Tokayev Türkistan\'da Zirve Duyurdu

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türkistan şehrinde mayıs ayında Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanlarının Olağanüstü Zirvesi'ne ev sahipliği yapacaklarını bildirdi.

Nevruz Bayramı'nı bu yıl Türkistan'da karşılayan Tokayev, kentteki temaslarına Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'ni ziyaret ederek başladı.

Tokayev, Türk dünyasının manevi, tarihi ve kültürel mekanlarından biri olan aynı zamanda Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'nde Yesevi'nin kabri başında Kur'an-ı Kerim okuttu.

Türkistan'da vatandaşlarla da bir araya gelen Tokayev, kenti "Kazakistan halkının altın beşiği" olarak tanımladı.

Tokayev, Cumhurbaşkanı olarak ilk ülke içi ziyaretini Türkistan'a gerçekleştirdiğini ve dolayısıyla bu kente özel duygular beslediğini anımsatarak, şunları söyledi:

"Türkistan, aynı zamanda kardeş Türk halklarının kutsal ocağıdır. Bu, milli kimliğimizin, sarsılmaz ruhumuzun, eşsiz kültürümüzün ve geleneklerimizin yansımasını bulduğu mukaddes bir mekandır."

Hoca Ahmet Yesevi'nin büyük mirasının bu kadim şehrin manevi hazinesi olduğuna dikkati çeken Tokayev, "Yesevi'nin türbesi, Türk dünyasının sarsılmaz birliğinin simgesidir. Burada, isimleri Kazak tarihine altın harflerle yazılmış büyük şahsiyetler ebedi istirahatgahlarına kavuşmuştur." dedi.

Tokayev, ayrıca mayıs ayının ortasında Türkistan'da TDT Devlet Başkanlarının Olağanüstü Zirvesi'ne ev sahipliği yapmayı planladıklarını da kaydederek, "Günümüzün istikrarsız küresel koşullarında bu uluslararası zirve özel bir önem taşımaktadır. Hükümet ve yerel yönetim, bu zirvenin yüksek düzeyde düzenlenmesine öncelik vermelidir." ifadelerini kullandı.