Tokayev Türkiye'de Yatırım Görüşmeleri Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tokayev Türkiye'de Yatırım Görüşmeleri Yaptı

Tokayev Türkiye\'de Yatırım Görüşmeleri Yaptı
29.07.2025 20:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Türk iş dünyası ile 490 milyon dolarlık ortak projeleri değerlendirdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Ankara'daki resmi temasları kapsamında Türk iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelerek ortak yatırım projelerini değerlendirdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Tokayev, Türk şirketlerinden YDA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, S Sistem Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Barlin, Tiryaki Holding Genel Müdürü Süleyman Tiryakioğlu ve Orzax Group Yönetim Kurulu Başkanı Selman Alimoğlu ile bir araya geldi.

Tokayev, YDA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Arslan ile görüşmesinde şirketin Kazakistan'daki yatırım faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Arslan, çok yönlü yatırım imkanlarına sahip bir şirket olarak halihazırda Kazakistan'ın Türkistan, Astana ve Petropavl şehirlerinde hastaneler inşa ettiklerini, yakın zamanda YDA Endüstri Parkı'nda çok profilli üretime geçmeyi, başkent Astana'da ise bir sandviç panel tesisi kurmayı ve ülkenin Hazar Denizi kıyısındaki liman kenti Aktau'da da bir transit merkezi inşa etmeyi planladıklarını bildirdi.

Tokayev, holdingin ülkesine yönelik stratejik ilgisinden ve yatırım girişimlerinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Türkiye'nin lojistik sektörünün lider şirketlerinden S Sistem Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Barlin ile görüşmesinde karşılıklı fayda sağlayan ve uzun vadeli bir ortaklık kurulması konularını değerlendirdi.

Tokayev, Kazakistan'ı Avrasya'nın önde gelen bir transit merkezi haline getirmek için Orta Koridor'un kapsamlı geliştirilmesine yönelik çalışmalar başlattıklarını ve bu bağlamda Aktöbe Uluslararası Havalimanı'nda bir lojistik merkezi kurmaya yönelik şirketin girişimini desteklediğini kaydetti.

Barlin ise şirket olarak gelecekte Astana, Almatı, Çimkent ve Aktau'da faaliyetlerini genişletmeyi hedeflediklerini belirtti.

Tokayev, Tiryaki Holding Genel Müdürü Tiryakioğlu ile görüşmesinde tarım sanayisi sektöründe karşılıklı yarar sağlayan ve uzun vadeli ortaklık konusunu ele aldı.

Cumhurbaşkanı Tokayev, Tiryaki Holdingin Astana'da buğday ve bezelyenin derin işlenmesi için bir tesis kurma kararını memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.

Türkiye'nin 150 çeşit gıda takviyesi üreten ve ürünlerini dünyanın 60 ülkesine ihraç eden şirketi Orzax Group Yönetim Kurulu Başkanı Alimoğlu ile de bir araya gelen Tokayev, görüşmede ortak yatırım projelerini değerlendirdi.

Tokayev, şirketin Kazakistan'ın Türkistan bölgesinde bir üretim tesisi kurma kararını desteklediğini ve bu girişimin yurt içi ilaç sanayisinin çeşitlendirilmesine ve ülkenin ihracat potansiyelinin artırılmasına önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

Alimoğlu da şirket olarak Kazakistan'daki üretim üslerini genişletmenin yanı sıra araştırma ve inovasyon alanlarını da geliştirmeyi ve 40 milyon dolarlık yatırımla 500 kişiye kalıcı istihdam sağlamayı hedeflediklerini aktardı.

Kazakistan ve Türkiye 490 milyon dolar değerinde anlaşmalara imza attı

Kazakistan Ulusal Yatırım Şirketi (KazakhInvest) tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in, Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyareti sırasında Türkiye ile ekonominin öncelikli sektörlerinde ortak yatırım projelerinin hayata geçirilmesini amaçlayan bir dizi ticari anlaşmaya imza atıldı.

Kazak hükümeti ile Türk şirketleri arasında tarım, ilaç, lojistik sektörleri başta olmak üzere toplam değeri 490 milyon doları aşan çeşitli yatırım anlaşmaları yapıldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, İş Dünyası, Kazakistan, Türk İş, Türkiye, Ekonomi, ankara, Finans, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokayev Türkiye'de Yatırım Görüşmeleri Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’nin ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı’na büyük şok Türkiye'nin ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı'na büyük şok
Eşini vuran 75 yaşındaki adamdan şok eden savunma: Ben de ölebilirdim Eşini vuran 75 yaşındaki adamdan şok eden savunma: Ben de ölebilirdim
Yaptığı rezillik ayyuka çıkınca tuvalete saklandı: Seninle görüşeceğim oğlum Yaptığı rezillik ayyuka çıkınca tuvalete saklandı: Seninle görüşeceğim oğlum
Özel hastanede doktorsuz doğum skandalı: Bin yıl önce mağaradaki insanlar gibi doğurdu Özel hastanede doktorsuz doğum skandalı: Bin yıl önce mağaradaki insanlar gibi doğurdu
Akciğerine kedi tüyü kaçan adam hayatını kaybetti Akciğerine kedi tüyü kaçan adam hayatını kaybetti
İstanbul’da işaret fişeğiyle ormanı yakan şahıs gözaltına alındı İstanbul'da işaret fişeğiyle ormanı yakan şahıs gözaltına alındı
Yıllarca alerji sandı, gerçek dişçide ortaya çıktı Yıllarca alerji sandı, gerçek dişçide ortaya çıktı
Tekirdağ’da vatandaşlar su kesintilerini protesto etti Tekirdağ'da vatandaşlar su kesintilerini protesto etti
Baba, eşi ve kızını öldürüp intihar etti Dikkat çeken not: Sen beni tesadüfen gördün Baba, eşi ve kızını öldürüp intihar etti! Dikkat çeken not: Sen beni tesadüfen gördün
İBB’ye yeni yolsuzluk operasyonu İETT Genel Müdürü dahil 20 kişi gözaltında İBB'ye yeni yolsuzluk operasyonu! İETT Genel Müdürü dahil 20 kişi gözaltında
Beykoz’daki orman yangını sonrası valilik havai fişek ve meşale satışını yasakladı Beykoz'daki orman yangını sonrası valilik havai fişek ve meşale satışını yasakladı

20:06
THY uçağında korku dolu anlar Yolcular acil tahliye edildi
THY uçağında korku dolu anlar! Yolcular acil tahliye edildi
18:47
İstanbul’da çarşamba günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
İstanbul'da çarşamba günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
17:36
Mersin’de 12 yaşındaki çocuk 5 yerinden bıçaklanarak öldürüldü
Mersin'de 12 yaşındaki çocuk 5 yerinden bıçaklanarak öldürüldü
17:12
Kamu işçilerine ilk 6 ay için yüzde 24, ikinci altı ay için yüzde 11 zam teklif edildi
Kamu işçilerine ilk 6 ay için yüzde 24, ikinci altı ay için yüzde 11 zam teklif edildi
09:43
Bizi kimse yıkamaz 2 yıl sonra yine aynı fedakarlık
Bizi kimse yıkamaz! 2 yıl sonra yine aynı fedakarlık
09:40
Eski eşinin katlettiği Demet’in ablası: Kardeşimi öldürüp fotoğrafını gönderdi
Eski eşinin katlettiği Demet'in ablası: Kardeşimi öldürüp fotoğrafını gönderdi
09:37
Sessiz sedasız ameliyat oldu Cemre Baysel’den ilk açıklama
Sessiz sedasız ameliyat oldu! Cemre Baysel'den ilk açıklama
09:26
Sektörün dev isminden dikkat çeken tahmin: Ons altın 4 bin doları görebilir
Sektörün dev isminden dikkat çeken tahmin: Ons altın 4 bin doları görebilir
09:21
Ameliyattan çıkan 24 yaşındaki intörn doktor kalp krizinden vefat etti
Ameliyattan çıkan 24 yaşındaki intörn doktor kalp krizinden vefat etti
09:18
Miras kavgası aileyi birbirine düşürdü Baba evlat katili oldu
Miras kavgası aileyi birbirine düşürdü! Baba evlat katili oldu
09:11
Altın fiyatları düşüşte İşte güncel, gram, çeyrek, tam, yarım altın fiyatları
Altın fiyatları düşüşte! İşte güncel, gram, çeyrek, tam, yarım altın fiyatları
08:59
550 milyonluk operasyon 5 villa , 21 lüks araç ve arazilere el konuldu
550 milyonluk operasyon! 5 villa , 21 lüks araç ve arazilere el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2025 20:40:09. #7.11#
SON DAKİKA: Tokayev Türkiye'de Yatırım Görüşmeleri Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.