TOKİ\'den Peşin Ödeme ile Yüzde 25 İndirim Kampanyası Başlıyor

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(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan (TOKİ) satın alınan ve ödemeleri devam eden konut/iş yeri için peşin ödemede yüzde 25 indirim kampanyasını bu yıl 23 Eylül'de başlatacağını bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ'den satın alınan ve ödemeleri devam eden konut/iş yeri için peşin ödemede yüzde 25 indirim kampanyasının bu yıl 23 Eylül-18 Ekim tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. Kampanyanın duyurusunu sosyal medya hesabı üzerinden yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "TOKİ güvencesiyle ev ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımızın yoğun talepleri üzerine ödemeleri devam eden konut ve işyerleri için yüzde 25 oranında indirim imkanı sağlayacağız. Ayrıca borcunun en az yüzde 25'ini kapatmak isteyen de yine aynı oranda indirim alabilecek" ifadelerini kullandı.

İndirimden faydalanmak için aranan kriterler

TOKİ'den ev ve iş yeri alanlar, borç bakiyesinin peşin kapatılması durumunda yüzde 25 oranında indirimden faydalanabilecek. Kampanyaya, 2023 yılı Haziran ayı sonuna kadar satılmış konutların sahipleri, geri ödeme taksitleri en geç 2023 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla başlayanlar ve kalan taksit sayısı 12 aydan fazla olan vatandaşlar başvurabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak olan alıcılar, kalan borç bakiyesinin yüzde 25 ve daha fazlasını ödemek isterse yüzde 25 indirimden faydalanabilecek.

Kampanyadan yaralanmak isteyen konut ve iş yeri sahipleri 23 Eylül-18 Ekim 2024 tarihleri arasında satış işlemlerinin gerçekleştiği bankaya başvuruda bulunabilecek. Vatandaşlar, ödemeleri gereken tutarı bankadan öğrenebilecek.

"Geriye dönük taksit ve emlak borcu bulunmamalı"

Kampanyadan faydalanmak isteyenler, başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcu da bulunmaması gerekiyor. Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri sahiplerinin, bankaya giderken site yönetiminden alacakları "borcu yoktur" belgesi ve ilgili belediyeden alacağı emlak beyan değerini gösterir belgeyi de yanında götürmesi gerekiyor. İndirimden faydalanırken kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları bankalardan destek alabilecek.

Kampanya tarihinden sonra yapılacak işlemlerde yüzde 25'lik indirimden faydalanamayacak. Bakanlığın açıklamasına göre, kampanyadan yaklaşık 162 bin konut ve iş yeri sahibinin faydalanması bekleniyor.