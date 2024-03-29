TOKİ, Hacılar'da 547 konutluk proje için çalışmalara başladı

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Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) Hacılar ilçesinde gerçekleştireceği 547 konutluk proje için çalışmalar başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki konut ihtiyacını karşılamak için geçen yıllarda yapılan çalışmaların meyvesi olan ihale, 5 Mart'ta sonuçlandı.

Yüklenici firma tarafından yapılan teklifin uygun bulunmasıyla birlikte Hacılar'da çalışmalara başlandı. Yolların düzenlenmesi ve inşaat işlerinde çalışacak ekiplerin konaklayacağı alanlar için gerekli ön çalışmalar, teknik ekipler tarafından başlatıldı.

İlçedeki TOKİ çalışmaları hakkında bilgi veren Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, kentsel dönüşüm ve TOKİ alanında çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Yüklenici firmanın, 5 Mart'ta yapılan ihalede verdiği en uygun teklifle sözleşme imzaladığını aktaran Özdoğan, şunları kaydetti:

"Firmamızın teknik ekibi geçtiğimiz hafta itibariyle alandaki çalışmalarına başladı. Yüklenici firmamız hem kotlama çalışmaları, hem yolların düzenlenmesi hem de çalışacak ekibin konaklayacağı alanların planlaması için çalışmalarını sürdürüyor. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında yürüttüğümüz ve Hacılar'ımız için önem arz eden bu projemiz, 547 dairelik TOKİ ve üçüncü etabımızın 500 günlük süre içerisinde tamamlanıp vatandaşlarımıza teslim edilmesinin ardından sonlanacak. İlçemize hayırlı olsun."