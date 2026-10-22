TOKİ'nin 61 ilde satışa çıkaracağı 725 arsa 5-6 Kasım'da açık artırmaya çıkıyor - Son Dakika
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TOKİ'nin 61 ilde satışa çıkaracağı 725 arsa 5-6 Kasım'da açık artırmaya çıkıyor

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TOKİ, 61 ildeki toplam 725 arsayı 5 ve 6 Kasım'da açık artırmayla satışa sunacak. Toplam 3 milyon 450 bin 367 metrekarelik arsalar 29 milyar 146 milyon 300 bin lira muhammen bedelle satışa çıkarılacak; alıcılara yüzde 20 veya 25 peşinat ve 48 ay vade imkanı tanınacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 61 ildeki 725 arsayı 5 ve 6 Kasım'da açık artırma yöntemiyle satışa sunacak.

AA muhabirinin TOKİ'den aldığı bilgilere göre, Türkiye genelinde toplam 3 milyon 450 bin 367 metrekare büyüklüğündeki 725 arsa, 29 milyar 146 milyon 300 bin lira muhammen bedelle satışa çıkarılacak.

Satışa sunulacak arsalar, Adana, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat ve Zonguldak'ta bulunuyor.

Satış kapsamında, konut, ticaret, turizm, eğitim, tarım ve sanayi alanlarının yanı sıra spor, kentsel çalışma, rekreasyon, depolama, akaryakıt istasyonu, lojistik tesis ve ağaçlandırılacak alan niteliğindeki arsalar ile plansız alanlar da yer alıyor.

Satışa çıkarılacak taşınmazlar arasında Ankara'da 33, İstanbul'da 13 ve İzmir'de 6 arsa bulunuyor.

Alıcılar, belirlenen taşınmazlara yüzde 20 veya 25 peşinat ve 48 ay vade imkanıyla sahip olabilecek. Bazı taşınmazlar ise yalnızca peşin bedelle satılacak.

Vadeli satışa sunulan ve satış listesinde belirtilen taşınmazların peşin alınması durumunda yüzde 15 indirim uygulanacak.

Satışa sunulan taşınmazlar, katma değer vergisinden (KDV) muaf olacak.

Açık artırmalar 5 ve 6 Kasım'da yapılacak

Açık artırmalar, 5 ve 6 Kasım saat 10.30'da Ankara'daki Radisson Blu Hotel ile İstanbul'daki TOKİ Halkalı Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek.

İstekliler, "www.emlakmuzayede.com.tr" adresi üzerinden internet bağlantısıyla da açık artırmalara katılabilecek.

Satışa sunulan taşınmazlar ve açık artırmaya ilişkin ayrıntılı bilgilere "www.toki.gov.tr" ve "muzayede.emlakyonetim.com.tr" internet adresleri ile "444 84 34" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

Kaynak: AA
6 KasımEkonomiGüncelEmlakSon Dakika

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