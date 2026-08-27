İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda 'Manifest' olarak bilinen grubun kurucusu ve menajeri Tolga Akış gözaltına alındı. Akış hakkında 'Müstehcenlik', 'Uyuşturucu madde kullanma' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçları kapsamında soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.