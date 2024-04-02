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Topal Osman Ağa'nın ölümünün 101. yılında anma törenleri düzenlendi - Son Dakika
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Topal Osman Ağa'nın ölümünün 101. yılında anma törenleri düzenlendi

Topal Osman Ağa\'nın ölümünün 101. yılında anma törenleri düzenlendi

Atatürk'ün Muhafız Alay Komutanı Topal Osman Ağa'nın vefatının 101. yılı dolayısıyla düzenlenen anma törenleri, Osman Ağa Meydanı ve Giresun Kalesi'nde gerçekleştirildi. Törende, Osman Ağa ve Giresun Uşakları heykeline çelenkler konuldu, Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Törene, siyasi temsilciler, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

02.04.2024 11:28  Güncelleme: 11:29
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Atatürk'ün Muhafız Alay Komutanı Topal Osman Ağa, ölümünün 101. yılında anıldı.

Topal Osman Ağa'nın vefatının 101. yılı dolayısıyla ilk anma töreni, Osman Ağa Meydanı'nda yapıldı.

Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunduğu törende, Osman Ağa ve Giresun Uşakları heykeline çelenkler konuldu.

Topal Osman Ağa için ikinci anma töreni ise mezarının bulunduğu Giresun Kalesi'nde gerçekleştirildi.

Buradaki törende Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Anma törenine, AK Parti Giresun Milletvekilleri Nazım Elmas ve Ali Temür, MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, Osman Ağa'nın yakınları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Topal Osman Ağa, Giresun, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Topal Osman Ağa'nın ölümünün 101. yılında anma törenleri düzenlendi - Son Dakika

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