Toprak Sağlığı ve İklim Değişikliğine Uyum Panelinde Prof. Dr. Korkmaz Bellitürk\'ten Önemli Açıklamalar

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Korkmaz Bellitürk, sağlıklı tarım arazilerinin iklim değişikliğiyle mücadelede önemli rol oynadığını söyledi.
Rektörlük toplantı salonunda düzenlenen "Toprak Sağlığı ve İklim Değişikliğine Uyum" panelinde konuşan Prof. Dr. Korkmaz Bellitürk, toprağın bitkiler için büyüme ortamı sağlayan ekosistemin temel bileşeni olduğunu belirtti.
Bellitürk, 1 santimetre toprağın oluşması için 350 yıl geçmesi gerektiğinin altını çizerek, "Tarım için en az 60 santimetre kalınlığında toprak olması gerekir. En uygun şartlarda bile tarım toprağı 20 bin yılda oluşur." dedi.
Tarım yapılması gereken toprağın olgun toprak olması gerektiğini aktaran Bellitürk, üreticiler tarafından yanlış uygulamalarla toprağın yapısının her geçen gün bozulduğunu dile getirdi.
Prof. Dr. Bellitürk, üreticilerin toprak sağlığının korunması konusunda hassas davranması gerektiğini belirterek, "Toprak sağlığı kavramı, toprağın uzun vadede verimliliğini ve fonksiyonlarını sürdürebilme kapasitesidir. Sağlıklı toprak daha yüksek verimlilik, su kaynaklarının korunması ve karbon depolama gibi ekosistem hizmetlerini sağlar iklim değişikliğiyle mücadelede pozitif ve önemli bir rolü vardır." diye konuştu.
Tarım alanlarında solucan bulunmasının, toprağın sağlıklı olduğuna işaret ettiğini aktaran Bellitürk, tarım alanında solucan olmamasının toprağın ölü olduğu anlamına geldiğini ifade etti.
Organik maddelerin toprağın canlılığını ortaya koyan önemli faktör olduğunu anlatan Bellitürk, "Toprakta hava yüzde 25, su dengesi yüzde 25, mineral maddeler yüzde 45 ve organik maddeler yüzde 5 olması gerekir. Toprak sahalarını ilgilendiren organik maddenin oranı maalesef yüzde 5 değil, yüzde 1'ler civarında. Oysaki organik madde, ölü organik atıklar, mikroorganizmaların yaşama ve beslenme ortamını oluşturur." ifadelerini kullandı.
Bellitürk, konuşmasının ardından üretici ve öğrencilerin toprak sağlığıyla ilgili sorularını yanıtladı.
Son Dakika › Güncel › Toprak Sağlığı ve İklim Değişikliğine Uyum Panelinde Prof. Dr. Korkmaz Bellitürk'ten Önemli Açıklamalar - Son Dakika
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Onat Kutlar Sahnesi'nde açılan sergide, usta öğretici Hatice Şehnaz Baykal ve 25 kursiyer kadının ürettiği minyatür, çini eser, hat sanatı eserleri ve tablo gibi eserler sergileniyor. Sergide yaklaşık 750 eser yer alırken, katkıda bulunanlara teşekkür eden Baykal, kentin kültür-sanat yaşamına katkıda bulunmanın mutluluğunu dile getirdi. Sergi, 10 Mart Pazar gününe kadar ziyaret edilebilir.
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi ve İskenderun Teknik Üniversitesi tarafından '6 Şubat Depremlerine Mühendislik Bakışı ve Deprem Deneyimleri' konulu bir konferans düzenlendi. Konferansa ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Örnek ve diğer akademisyenler katıldı. Konferansta depremde hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Rektör Altun, izolatörlerin kullanımı ve çelik yapıların önemine değindi. Ayrıca, deprem konusunda eğitimlerin düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, tarımsal üretimi etkileyen faktörler ve kaynakların etkin kullanılması konularında önemli açıklamalarda bulundu. Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda, tarımsal üretim planlaması ve sektörel stratejiler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelikle birlikte tarımsal üretim planlaması süreci başlatıldı ve bu süreçte sözleşmeli tarım da düzenlemeler yapıldı. Toplantıda ayrıca, ekilmeyen arazilerin kiraya verilmesi, sözleşmeli üretim ve arazi toplulaştırılması gibi konular da ele alındı.
AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, yılın 67'nci gününün 'Dünya Zonguldak Günü' olarak belirlenmesini istediklerini ifade etti. Çağlayan, Zonguldak'ın enerji üssü olarak anılmaya başladığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilgisiyle Türkiye'nin göz bebeği haline geldiğini belirtti.
Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Resul Aslan (22) idaresindeki otomobil, yön levhasının beton kaidesine ve metal direğine çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybetti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin bu yıl 60 milyon ziyaretçi ve 60 milyar dolar turizm gelir hedefi olduğunu belirterek, "2024'te Almanya bazında 7 milyon (turist) sayısını geçmeyi umuyoruz.
AK Parti Şırnak Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Mehmet Yarka, esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Şırnaklı esnaf 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde hizmet siyasetinden yana tercihlerini kullanacaklarını belirtti.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Arıklı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Mehmet Sıddık Y. isimli kişi elektrik direğine çıkarken elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı. İnceleme başlatıldı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde yapılan istihbari çalışmalar sonucu, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen bir şahsın evinde yapılan aramada, çok sayıda uyuşturucu madde ve üretim malzemesi ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemler devam ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?