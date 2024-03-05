Toprak Sağlığı ve İklim Değişikliğine Uyum Panelinde Prof. Dr. Korkmaz Bellitürk\'ten Önemli Açıklamalar

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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Korkmaz Bellitürk, sağlıklı tarım arazilerinin iklim değişikliğiyle mücadelede önemli rol oynadığını söyledi.

Rektörlük toplantı salonunda düzenlenen "Toprak Sağlığı ve İklim Değişikliğine Uyum" panelinde konuşan Prof. Dr. Korkmaz Bellitürk, toprağın bitkiler için büyüme ortamı sağlayan ekosistemin temel bileşeni olduğunu belirtti.

Bellitürk, 1 santimetre toprağın oluşması için 350 yıl geçmesi gerektiğinin altını çizerek, "Tarım için en az 60 santimetre kalınlığında toprak olması gerekir. En uygun şartlarda bile tarım toprağı 20 bin yılda oluşur." dedi.

Tarım yapılması gereken toprağın olgun toprak olması gerektiğini aktaran Bellitürk, üreticiler tarafından yanlış uygulamalarla toprağın yapısının her geçen gün bozulduğunu dile getirdi.

Prof. Dr. Bellitürk, üreticilerin toprak sağlığının korunması konusunda hassas davranması gerektiğini belirterek, "Toprak sağlığı kavramı, toprağın uzun vadede verimliliğini ve fonksiyonlarını sürdürebilme kapasitesidir. Sağlıklı toprak daha yüksek verimlilik, su kaynaklarının korunması ve karbon depolama gibi ekosistem hizmetlerini sağlar iklim değişikliğiyle mücadelede pozitif ve önemli bir rolü vardır." diye konuştu.

Tarım alanlarında solucan bulunmasının, toprağın sağlıklı olduğuna işaret ettiğini aktaran Bellitürk, tarım alanında solucan olmamasının toprağın ölü olduğu anlamına geldiğini ifade etti.

Organik maddelerin toprağın canlılığını ortaya koyan önemli faktör olduğunu anlatan Bellitürk, "Toprakta hava yüzde 25, su dengesi yüzde 25, mineral maddeler yüzde 45 ve organik maddeler yüzde 5 olması gerekir. Toprak sahalarını ilgilendiren organik maddenin oranı maalesef yüzde 5 değil, yüzde 1'ler civarında. Oysaki organik madde, ölü organik atıklar, mikroorganizmaların yaşama ve beslenme ortamını oluşturur." ifadelerini kullandı.

Bellitürk, konuşmasının ardından üretici ve öğrencilerin toprak sağlığıyla ilgili sorularını yanıtladı.