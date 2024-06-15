Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir Mahalle Buluşmalarını Tamamladı

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(İZMİR)- Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir'in başlattığı mahalle buluşmaları, Ertuğrul Mahallesi ile sona erdi. Başkan Demir, 38 günde 60 ayrı mahallede tam bin 134 talep aldı.

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir'in vatandaşların isteklerini ve taleplerini dinlemek için başlattığı mahalle buluşmaları, sona erdi. Başkan Demir, 38 günde 60 mahalleyi ziyaret ederek, ilçe sakinlerinin belediyeden beklentilerini sordu. Ziyaretlere kırsal mahallelerle başlayan ve vatandaşları dinleyen Başkan Demir, sorunların çözümü için gerekli talimatları verdi.

Belediye Başkanı Övünç Demir, "38 günde 60 mahallemizde binlerce yurttaşımızla bir araya geldik, bin 134 talebi başkan yardımcılarımız ve icraat müdürlerimizle tek tek not aldık. Çayımızı içerken kah dertleştik kah çaylarımız bitmeden çözümü sağladık. Türkiye'de eşi benzeri görülmemiş halk buluşmalarımızın 60'ıncısını Ertuğrul Mahalle'mizde gerçekleştirdik. Katılan, fikirleriyle bizi zenginleştiren tüm hemşehrilerime ve fedakar çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Gerçek makam, sokaklarımız. Hep birlikte Torbalı'yız" dedi.