Torbalı'da Güz Etkinlikleri Başladı

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(İZMİR)- Torbalı Belediyesi'nin, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü onuruna düzenlediği Güz Etkinlikleri başladı. Etkinlikler, Metropolis Antik Kenti ve Gazi Çamlığı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştiriliyor.

Torbalı Belediyesi, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü onuruna düzenlediği Güz Etkinlikleri'ne coşkulu bir başlangıç yaptı. Etkinlikler, Metropolis Antik Kenti ve Gazi Çamlığı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen renkli aktivitelerle başladı. Etkinliklerin ilk günü, sabah saatlerinde düzenlenen 5 kilometrelik Metropolis Koşusu ile start aldı. Koşu, sporseverlerin katılımıyla gerçekleşirken, yarışmaya katılanlar ilçenin tarihi dokusunu keşfetme fırsatı buldu. Günün devamında ise çocuklar için Gazi Çamlığı Etkinlik Alanı'nda şişme oyuncaklar, atölyeler ve eğlenceli aktiviteler düzenlendi.

Zafer Algöz söyleşisi ile kapanış

Etkinliklerin ilk günü, Torbalı'da kadınların üretkenliğini sergileyen "Üreten Kadınlar Sokağı"nın açılışı ile devam etti. Kadın girişimcilerin el emeği ürünlerini sergilediği sokakta, ziyaretçiler hem alışveriş yapma hem de kadınların bu girişimci ruhuna destek olma fırsatı buldu. İlk günün akşamında, Torbalı'nın yerel müzik grubu 3+1, Metropolis Antik Kenti'nde bir konser verdi. Konserin ardından ise usta sanatçı Zafer Algöz, söyleşi için sahne aldı. Torbalı Belediyesi Kurumsal İletişim Koordinatörü Burcu Taner'in moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşiye, Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir ve yüzlerce vatandaş katıldı. Algöz, sanat hayatından kesitler paylaşırken, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Güz Etkinlikleri bugün de devam ediyor. Bu kapsamda Ayrancılar'da 3x3 streetball turnuvası, Gazi Çamlığı Etkinlik Alanın'da ise zumba etkinliği, spor severleri bir araya getirecek. Akşam saatlerinde ise Ertan Ünver Koruluğu'nda, saat 21.00'da Erkan Can'ın yönettiği Bilal Çatalçekiç'in oynadığı Karavan Tiyatro etkinliği Ertan Ünver Koruluğu'nda olacak.