Torbalı'da Güz Etkinlikleri Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Torbalı'da Güz Etkinlikleri Başladı

Torbalı Belediyesi'nin, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü onuruna düzenlediği Güz Etkinlikleri başladı. Etkinlikler, Metropolis Antik Kenti ve Gazi Çamlığı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştiriliyor.

05.09.2024 13:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- Torbalı Belediyesi'nin, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü onuruna düzenlediği Güz Etkinlikleri başladı. Etkinlikler, Metropolis Antik Kenti ve Gazi Çamlığı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştiriliyor.

Torbalı Belediyesi, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü onuruna düzenlediği Güz Etkinlikleri'ne coşkulu bir başlangıç yaptı. Etkinlikler, Metropolis Antik Kenti ve Gazi Çamlığı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen renkli aktivitelerle başladı. Etkinliklerin ilk günü, sabah saatlerinde düzenlenen 5 kilometrelik Metropolis Koşusu ile start aldı. Koşu, sporseverlerin katılımıyla gerçekleşirken, yarışmaya katılanlar ilçenin tarihi dokusunu keşfetme fırsatı buldu. Günün devamında ise çocuklar için Gazi Çamlığı Etkinlik Alanı'nda şişme oyuncaklar, atölyeler ve eğlenceli aktiviteler düzenlendi.

Zafer Algöz söyleşisi ile kapanış

Etkinliklerin ilk günü, Torbalı'da kadınların üretkenliğini sergileyen "Üreten Kadınlar Sokağı"nın açılışı ile devam etti. Kadın girişimcilerin el emeği ürünlerini sergilediği sokakta, ziyaretçiler hem alışveriş yapma hem de kadınların bu girişimci ruhuna destek olma fırsatı buldu. İlk günün akşamında, Torbalı'nın yerel müzik grubu 3+1, Metropolis Antik Kenti'nde bir konser verdi. Konserin ardından ise usta sanatçı Zafer Algöz, söyleşi için sahne aldı. Torbalı Belediyesi Kurumsal İletişim Koordinatörü Burcu Taner'in moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşiye, Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir ve yüzlerce  vatandaş katıldı. Algöz, sanat hayatından kesitler paylaşırken, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Güz Etkinlikleri bugün de devam ediyor. Bu kapsamda Ayrancılar'da 3x3 streetball turnuvası, Gazi Çamlığı Etkinlik Alanın'da ise zumba etkinliği, spor severleri bir araya getirecek. Akşam saatlerinde ise Ertan Ünver Koruluğu'nda, saat 21.00'da Erkan Can'ın yönettiği Bilal Çatalçekiç'in oynadığı Karavan Tiyatro etkinliği Ertan Ünver Koruluğu'nda olacak.

Kaynak: ANKA

Torbalı Belediyesi, Torbalı, Güncel, Yaşam, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Torbalı'da Güz Etkinlikleri Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


02:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan OVP’ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OVP'ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam
21:59 İstanbul’u ayağa kaldıran gizemli cisim Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı
21:44 THY uçağı türbülansa girmişti Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti THY uçağı türbülansa girmişti! Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti
21:17 Ürdün, İsrail’i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız Ürdün, İsrail'i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız
20:08 Kara kutu ’Mıstık’ konuştu: Polatlar sadece müşterimdi Kara kutu 'Mıstık' konuştu: Polatlar sadece müşterimdi
10:13 Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti
10:13 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5’e yükseltildi 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5'e yükseltildi
10:07 Konvoyu görmeniz lazım Sisi’nin Türkiye’ye gelişi gibi gidişi de olay oldu Konvoyu görmeniz lazım! Sisi'nin Türkiye'ye gelişi gibi gidişi de olay oldu
10:00 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü
09:59 Şeyma Subaşı’dan Acun Ilıcalı’nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu
09:49 CMG raporları sızdırıldı Telefonların dinlendiği ortaya çıktı CMG raporları sızdırıldı! Telefonların dinlendiği ortaya çıktı!
09:46 Akaryakıtta büyük indirim Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak Akaryakıtta büyük indirim! Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak
09:39 Dolar ve Euro güne yükselişle başladı Dolar ve Euro güne yükselişle başladı
09:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2024 07:38:02. #1.11#
SON DAKİKA: Torbalı'da Güz Etkinlikleri Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement