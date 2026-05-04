Torbalı'da Hıdırellez Coşkusu, Ayrancılar'da Yaşanacak

04.05.2026 12:50  Güncelleme: 14:18
(İZMİR) - Torbalı Belediyesi, Ayrancılar Suyunbaşı Mesire Alanı'nda yarın akşam Hıdırellez Şenliği düzenleyecek. Etkinliğe katılımı kolaylaştırmak için Çaybaşı Hizmet Binası ve Tepeköy Meydanı'ndan ücretsiz servisler kaldırılacak.

Torbalı'da yarın akşam saat 21.00'de Ayrancılar Suyunbaşı Mesire Alanı'nda gerçekleştirilecek şenlikte, vatandaşlar baharın gelişini coşkuyla kutlayacak. Şenlik kapsamında sahne alacak İzmirli Birol ve Şerif Bitgen geceye renk katacak.

Öte yandan, etkinliğe ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla Torbalı Belediyesi tarafından ücretsiz servis hizmeti de sağlanacak. Şenlik günü saat 18.00, 19.00 ve 20.00'de Çaybaşı Hizmet Binası önünden; 19.00 ve 20.00'de ise Tepeköy Meydanı'ndan servisler hareket edecek.

Demir'den dırellez Şenliği'ne davet

Belediye Başkanı Övünç Demir, tüm ilçe halkını şenliğe davet ederek, "Baharın gelişini, umutların tazelendiği bu özel günü hep birlikte kutlamak istiyoruz. Hıdırellez, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, yüzleri güldüren çok kıymetli bir gelenek. Tüm hemşehrilerimizi aileleriyle birlikte bu güzel akşamı paylaşmaya davet ediyorum. Gelin, dileklerimizi birlikte tutalım, müzikle, eğlenceyle dolu keyifli bir gece yaşayalım" dedi.

Torbalı'da baharın en renkli gecelerinden biri olmaya hazırlanan Hıdırellez Şenliği, her yaştan vatandaşı bir araya getirecek.

Kaynak: ANKA

