İzmir'in Torbalı ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Ahmetli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 2 helikopter, 4 arazöz, su ikmal aracı ve dozer sevk edildi.
Ekipler, yangına karadan ve havadan müdahale ediyor.
Son Dakika › Güncel › Torbalı'da Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
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