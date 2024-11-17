Torben Betts'in 'Yenilmez' Oyunu Sahneye Çıkıyor

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Torben Betts'in yazdığı "Yenilmez" isimli oyun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları repertuvarında seyirciyle buluşacak.

Farklı sosyal sınıfların çatışmasını sahneye taşıyan, Nazlı Gözde Yolcu'nun çevirdiği, Nihat Alpteki'nin yönettiği oyunun ilk gösterimi, 20 Kasım'da Müze Gazhane'de gerçekleştirilecek.

Ekonomik kriz sebebiyle Londra'da yaşamaları imkansız hale gelen Oliver ve Emily çiftinin İngiltere'nin kuzeyindeki küçük bir kasabaya taşınması ve sonrasında yaşananları konu alan oyunda, Gizem Akkuş, Gökçer Genç, Nurdan Kalınağa ve Tankut Yıldız rol alacak.